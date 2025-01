​Explosão de fogareiro caseiro assusta moradores em Itaituba

Câmeras de segurança de uma residência no bairro Maria Madalena, em Itaituba, sudoeste do Pará, registraram o mo​mento em que um fogareiro caseiro, improvisado com tijolos e carvão, explodiu enquanto os moradores assavam carne na área externa da casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As imagens, que têm circulado nas redes sociais, mostram uma criança próxima ao fogareiro no momento do ocorrido. Ao ouvir a explosão, ela correu para dentro da residência. No local, apenas as marcas da explosão ficaram registradas no chão, sem causar danos maiores. (Com informações do site Giro Portal).