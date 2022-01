Executores de empresário morto em dezembro do ano passado são presos

Policiais civis da Divisão de Homicídios e da delegacia de Concórdia do Pará, foram às ruas do município para dar seguimento nas investigações do caso da morte do empresário, Denilson Lopes de Lima, executado no dia 21 de dezembro do ano passado.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Civil, a morte do empresário teria sido motivada por uma suposta informação repassada pela vítima a policiais da região, do local onde estaria escondido um conhecido criminoso da área e que durante a operação de busca, resultou na morte do investigado, Jeberson Milhome.

Policiais civis cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão, no município de Concórdia do Pará (Polícia Civil / Divulgação)

Durante a operação, foi preso Flávio Bruce Milhome, irmão de Jeberson Milhome e os homens acusados de executarem o empresário, identificados como Rodrigo Costa Gonçalves e Antônio Erick da Silva Amorim. Armas também foram apreendidas.