Ex-vereador de Castanhal é condenado a 25 anos de prisão após matar menina de 6 anos

O ex-vereador de Castanhal, José Janildo Souza do Nascimento, o Mirandinha, foi condenado a 25 anos de reclusão por homicídio e lesão corporal. Ele atropelou e matou uma criança de seis anos, em Igarapé-Açu. A sentença saiu na noite desta quinta-feira (14), na Comarca de Igarapé-Açu, nordeste do Pará.

O atropelamento aconteceu em agosto de 2020, no Dia dos Pais. Mirandinha atropelou a menina Hosana da Costa, de seis anos, e o pai dela, Evandro Silva Gomes, que estavam em uma bicicleta, na Vila do Curi, comunidade localizada na zona rural de Igarapé-Açu. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o pai dela foi levado para um hospital de Igarapé-Açu e sobreviveu.

De acordo com as investigações da polícia, o ex-vereador apresentava sinais de embriaguez e não prestou socorro às vítimas.

Segundo Jorge Luiz Martins, amigo do ex-vereador e que também foi vereador de Castanhal na mesma época Mirandinha se elegeu, a família vai recorrer da sentença. “Eles acham que Mirandinha foi prejudicado em vários aspectos. Até a avó da criança atropelada testemunhou dizendo que ele não estava bêbado. Todos nós achamos que 25 anos é um absurdo”, disse.

Mandato interrompido

Mirandinha estava exercendo o primeiro mandato como vereador e foi um dos mais votados de Castanhal. Antes de entrar na vida política trabalhava como locutor de bingo e em uma rádio comunitária.