Ex-presidente da Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, é assassinado a tiros no Rio

Noite deste domingo (25), o ex-presidente da Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moisés, foi assassinado na a avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Equipes do 31° BPM (Barra da Tijuca) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Segundo as primeiras informações, os assassinos estavam em uma moto.

Moisés estava indo para a quadra da Portela com sua mulher, Shayene Cesário, que é musa da agremiação, quando foi morto. Durante a eliminatória do samba-enredo da Portela neste domingo, a morte de Moisés foi anunciada e foi pedido 1 minuto de silêncio.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações