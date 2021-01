Ex-policial militar é executado a tiros por dupla de moto

O ex-policial militar cabo Antônio Rogério Pereira de Oliveira foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, 6, na rua Santa Maria, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. De acordo com informações preliminares, era por volta de 19h40 quando a vítima foi executada por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.

Os policiais militares do 6º Batalhão (6° BPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de baleamento. O ex-policial teria levado três tiros. Ele chegou a ser socorrido por uma viatura da PM e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas morreu poucos minutos depois devido à gravidade dos ferimentos.

Em nota, a PM informou que a vítima havia sido excluída da corporação em 2015, por decisão judicial. A PM afirmou ainda que intensificou as buscas no Icuí e nas áreas vizinhas para identificar e prender os envolvidos no crime, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido identificado ou capturado.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para fazer a remoção do corpo do ex-policial na unidade de saúde.