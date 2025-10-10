Capa Jornal Amazônia
Ex-policial militar é assassinado após chácara ser invadida por grupo armado em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (9), na região conhecida como Tapete Verde

O Liberal
fonte

Ex-policial militar é assassinado após chácara ser invadida por grupo armado em Parauapebas. (Foto: Redes Sociais)

Gilson Caldas de Sousa, subtenente da reserva da Polícia Militar, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (9), em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime aconteceu em uma região conhecida como Tapete Verde, zona rural do município. Segundo as informações iniciais, homens armados fizeram um vizinho do militar refém, roubaram um carro e usaram o automóvel para entrar na residência da vítima sem levantar suspeitas. O militar foi baleado e ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas. “Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e auxiliar nas apurações do caso, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas”, comunicou.

O crime ocorreu por volta das 21h. Segundo as informações do Portal Pebão, um grupo de assaltantes havia acabado de invadir uma chácara vizinha à residência do policial, onde sequestraram um morador e roubaram uma caminhonete. Os suspeitos usaram o carro para se aproximar do imóvel do ex-PM sem levantar suspeitas, já que o veículo era conhecido por Gilson. Logo após a chegada, os suspeitos entraram na propriedade atirando, sem dar qualquer chance de reação. O subtenente foi atingido por cinco disparos, sendo quatro no abdômen. Os suspeitos fugiram levando a arma do ex-militar. O vizinho que havia sido feito refém foi deixado no local pelos suspeitos.

Ainda conforme o portal, o grupo criminoso fugiu levando a pistola usada pelo subtenente. Familiares de Gilson o socorreram e o levaram ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). No entanto, ele faleceu após dar entrada na unidade. Buscas foram realizadas na região, mas ninguém havia sido preso. 

