Ex-jogador do Flamengo é preso por descumprir medida e agredir a ex-mulher

O ex-jogador do Flamengo, Fabiano Monteiro de Oliveira, de 34 anos, foi preso nesta quarta-feira (22). Fabiano descumpriu medida protetiva e agrediu a ex-mulher. As informações são do Metrópoles.

O jogador foi detido por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Nova Iguaçu (RJ). Fabiano pode ser transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

No futebol, o jogador foi revelado pelo Flamengo, mas passou por clubes de Portugal e Goiás-GO.