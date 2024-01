Ex-guarda municipal é morto a tiros em Mocajuba

O ex-guarda municipal Paulo Robson Martins Almeida foi assassinado a tiros, na noite de terça-feira (30), no bairro da Pranchinha, em Mocajuba, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima estava chegando em casa quando foi abordada por dois homens encapuzados, que estavam a pé. Os suspeitos efetuaram os disparos contra Robson logo em seguida.

O crime teria ocorrido por volta de 20h30. O 32º Batalhão de Polícia Militar foi acionado ao caso. Assim que os policiais chegaram no endereço, a dupla envolvida no homicídio já tinha fugido. Paulo morreu no local.

Conforme o relato das autoridades, nenhum pertence foi levado de Paulo. Por conta disso, a polícia acredita que o crime se trate de uma execução.

O 32º BPM e a Polícia Civil estão atrás dos suspeitos. A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da PC sobre o caso e aguarda retorno.