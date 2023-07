Policial baleado durante operação na av. Tamandaré morre em Belém

O policial militar Adriano Francisco Leitão Neto morreu na noite desta quinta-feira (6), após dois dias internado em um hospital particular no bairro do Marco, em Belém. Ele foi baleado na última terça-feira (4), na avenida Tamandaré, na Batista Campos, durante uma operação que tinha como objetivo prender um grupo suspeito de sequestrar um empresário do município de São Miguel do Guamá. O militar teria sido alvejado, pelo menos, quatro vezes. A autoria dos tiros é desconhecida. A ação policial terminou ainda com dois suspeitos presos.

