Suspeita de participar de sequestro de empresário é apresentada na Seccional de São Brás

Uma suspeita de participar do sequestro de um empresário de São Miguel do Guamá foi apresentada na Seccional de São Brás, na noite desta terça-feira (4), em Belém. A mulher, cuja identidade não foi informada, estava dentro do veículo interceptado por policiais militares na avenida Tamandaré, nas proximidades da travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos. Houve troca de tiros e um policial ficou ferido. Horas antes, um outro suspeito também foi capturado.

A força-tarefa policial teve início após um empresário de nome não revelado ter sido sequestrado e mantido em cativeiro por dois dias. De alguma maneira, a vítima conseguiu fugir dos criminosos e avisar a polícia sobre o caso. O empresário também está na Seccional e será ouvido pelas autoridades policiais.

VEJA MAIS

Entenda o caso

Uma operação da Polícia Militar teve início por volta das 14h desta segunda-feira (4) após um empresário ter denunciado que havia sido mantido em cárcere por criminosos durante dois dias e conseguido fugir. Foi então que a PM iniciou uma operação para capturar os bandidos, que estariam com o carro do empresário.

Os suspeitos foram interceptados logo após saírem de uma oficina, depois que o carro deu uma pane. Houve troca de tiros e um policial que estava na operação foi baleado com quatro tiros. O estado de saúde do policial, lotado no serviço de inteligência, é desconhecido. Ainda não há detalhes se ele era da Polícia Militar ou Civil.