"Eu sou mídia agora", diz adolescente apontado como autor de furto cinematográfico em concessionária de Belém

Em um vídeo de poucos segundos que começou a circular nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), o adolescente que chegou a ser apreendido pelo furto cinematográfico de um carro, no bairro do Marco, aparece solto e rindo da situação. Ele foi filmado chegando em um ponto de mototaxistas, no Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém.

Em um trecho da filmagem, ele diz: “Eu sou mídia agora”. Os trabalhadores do ponto questionam: “Tu é doido?”, referindo-se, possivelmente, ao dia do furto e aos depoimentos do adolescente que, no dia do furto, afirmou: “Deus mandou eu vir buscar meu carro”.

No vídeo, os mototaxistas dizem que vão a uma concessionária comprar uma motocicleta para o adolescente. Ele também aparece interessado em contratar o serviço de um dos trabalhadores, para seguir rumo a um destino não informado.

Para comentar a soltura do rapaz, a reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que disse em nota: "Após ser encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) para procedimento de Boletim de Ocorrência Circunstanciado, o adolescente foi liberado na companhia do responsável".

Relembre o caso

Na manhã da última quinta-feira (16), um veículo que custa cerca de R$ 120 mil foi furtado de dentro de uma concessionária, no bairro do Marco, em Belém. Na fuga, em alta velocidade, o condutor (que seria o adolescente que aparece no vídeo), estourou as vidraças da loja e fez manobras perigosas no trânsito.

O carro foi parado e recuperado na estrada do Una, no bairro da Cabanagem, algumas horas após o fato. A tecnologia da marca do veículo tem sistemas que podem travar um veículo furtado ou roubado a distância. Após a recuperação do veículo, a PC e a PM analisaram as imagens de segurança para identificar o adolescente e o apreender em Mosqueiro.