'Eu não quero que esse cidadão fique impune', diz recepcionista agredido em restaurante no Pará

Adriano Ferreira, funcionário do restaurante de Alter do Chão, localizado em Santarém, agredido na última quarta-feira, 15 de dezembro, falou sobre o ocorrido. Ele relata que fez exame de corpo de delito e que está com machucado na boca e orelha.

O homem rebate a nota emitida pelo agressor Pablo Aguilar, onde afirma que ele foi grosseiro no atendimento. Segundo Adriano, foi solicitado a carteira de vacinação para o cliente de forma cortês, o qual passou a ser rotina após o decreto municipal e estadual serem divulgados. “Ele não estava portando a carteira física, mas disse que tinha um print no celular para comprovar a imunização. Ele procurou, usou o termo que estava “puto” e não me mostrou nada”, contou.

Na sequência do relato o funcionário agredido diz que o homem empurrou a porta e disparou um soco no rosto. Adriano enfatizou que não vai deixar essa situação passar sem que uma medida judicial seja realizada.

“Foi muito injusto, nós trocamos poucas palavras, mas tratei ele com respeito. Até porque a gente é treinado se a gente está fazendo o nosso trabalho, desempenhando o nosso trabalho é porque a gente tem um estudo por trás. Eu não quero que esse cidadão fique impune. Hoje foi comigo e amanhã pode ser com outra pessoa”, concluiu.

A nota do chileno Pablo Aguilar, que agrediu o recepcionista do restaurante, emitida na manhã desta sexta-feira(17), enfatiza que o episódio aconteceu como “desmedida reação”. Pablo escreveu também que já está imunizado para covid-19, além de relatar que foi mal atendido e apenas reagiu ao atendimento do funcionário. As imagens mostram o contrário.

Retaliações a favor do agressor

Diante do fato que está repercutindo nacionalmente nas redes sociais, a proprietária do restaurante, Fátima Viana, relatou ao portal O Libera que tem recebido mensagens de pessoas que repudiam a cobrança do passaporte da vacina.

Em um print de um aplicativo de mensagens é possível ver o perfil das retaliações. “Quando vocês estiverem falindo, brevemente isso vai acontecer, vocês pedem ajuda para o governo enviar clientes e dinheiro. Seus gados de merda! Comunistas!”, escreveu.