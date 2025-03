Vídeo: universitária denuncia importunações sexuais em bar no bairro da Cidade Velha, em Belém

Maria Gabriela, 31 anos, estudante de psicologia, utilizou o perfil dela no Instagram para denunciar importunações sexuais que sofreu e testemunhou na madrugada do último sábado (22/3), em um bar da Cidade Velha, em Belém. Os casos aconteceram enquanto ela comemorava o aniversário no estabelecimento e envolviam um grupo de mais de quatro homens. A reportagem tenta contato com o proprietário do bar.

“Havia uma fila de homens sentados próximos à danceteria, olhando fixamente as mulheres que dançavam. Alguns deles iam para a pista de dança e ficavam com o corpo muito colado às mulheres”, disse ela em entrevista à Redação Integrada de O Liberal.

“Um deles tentou dar em cima de uma mulher que estava alcoolizada. Ela o empurrava para tentar afastá-lo e dizia que não queria que ele se aproximasse, mas esse homem não a ouvia. Foi quando eu intervi”, acrescentou.

Maria relata que, em outro momento, estava no bar com duas amigas quando um outro homem chegou até elas. “Falei que era para ele se afastar e ele se afastou. Depois, quando eu estava na danceteria, esse mesmo cara passou a mão na minha bunda e, inclusive, não parou de ficar encostando nas meninas que estavam lá”, afirmou a estudante.

Ela contou ainda que procurou o dono do estabelecimento para que ele tomasse uma atitude. Porém, a resposta que recebeu não era a que esperava. “Ele falou que não podia fazer nada. Ainda teve outra situação em que vi um homem perto dos corpos das meninas com a mão no pênis por cima da calça. Eu perguntei a ele o que era aquela mão e foi quando ele me chamou de 'doida' e disse que eu 'precisava de tratamento', e ainda fez um gesto obsceno para mim. O dono do bar estava literalmente do nosso lado e pediu para que eu me afastasse e disse que 'não podia fazer nada'”, detalhou.

“Também tinha um homem que toda hora me parabenizava e ele me abraçou por trás quando eu dançava. Disse que não queria dançar com ele ou abraçá-lo”, relatou. Depois das importunações, Maria Gabriela foi até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e registrou um Boletim de Ocorrência, o qual o Grupo Liberal teve acesso, ainda na madrugada de sábado (22/3).

Em seu perfil no Instagram, a estudante contou tudo o que viu e passou no bar. “Depois que fiz a minha denúncia, recebi diversos relatos de mulheres que passaram pelas mesmas situações nesse estabelecimento”, concluiu. A Redação solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

O crime de importunação sexual, presente no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, consiste em “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A punição para quem cometer esse delito é de um a cinco anos de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave.