Estelionato: PF investiga suspeito de desviar R$ 100 mil aos cofres públicos em Ananindeua (PA)

Por meio do cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta sexta-feira (22), a Polícia Federal levanta informações sobre um homem suspeito de vir praticando uma série continuada de estelionado qualificado, usando dados de outrs pessoas para receber um benefício do Governo Federal. No caso, do Programa de Manutenção de Emprego (BEM, de 2020), causando prejuízo aproximado de R$ 100 mil dos cofres públicos.

A PF repassa que o alvo era chefe do setor de recursos humanos de uma empresa em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Ele teria usado dados pessoais de outros funcionários para fazer cadastros no programa BEM, durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

Descoberta

"Um dos funcionários descobriu por acaso que estava indevidamente cadastrado no programa. Logo, a empresa percebeu que vários outros trabalhadores também haviam sido colocados no benefício, embora ninguém tenha recebido os valores, mas apenas o fraudador", como informa PF.

Por se tratar de verba pública, a Polícia Federal entrou em ação por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. A investigação apontou o suspeito, contra o qual foi cumprido o mandado de busca e apreensão.

Apreensões

Foram apreendidos celulares, mídias e documentos que podem confirmar o crime. O suspeito permanece solto, mas caso seja condenado, a pena pode ultrapassar dez anos de prisão.