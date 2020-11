Esquema de produção de fake news eleitoral é desmantelado durante operação 'Gato Escaldado'

Um esquema de produção de fake news eleitoral foi desmantelado na manhã desta quarta-feira (4), pela Polícia Civil do Estado do Pará, em parceria com o Ministério Público Eleitoral (MPE) deflagrou a Operação Gato Escaldado. A iniciativa tem como objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em Tucurí, no sudeste paraense. Durantre a ação, foram expedidos três mandados de busca e apreensão pela Justiça Eleitoral, além das prisões preventivas de Mary Leal, coordenadora do "setor de produção", Ismaike dos Santos Martins, responsável pela rede de disseminação e Antônio Cruz de Souza, responsável pela produção.

Nas residências dos presos foram apreendidos vários telefones celulares, chips, propaganda política irregular e vários galões de combustível. Além de computadores, HDs, pen drivers, dentre outros objetos. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, é possível ver uma grande quantidade de materiais impressos de campanha eleitoral, como panfeltos e revistas, além de camisas e o combustível.

Os presos e todo o material foram encaminhados para a sede do Ministério Público Eleitoral de Tucurí. Os detidos estão sendo ouvidos e o material apreendido deverá ser periciado, conforme autorização judicial.

Entre os foragidos, estão Suely Barros Carvalho, influenciadora digital ligada a um grupo político local e Toni Ramos Fernandes, que produzia áudios falsos veiculados na internet em vários municípios da Região do Lago de Tucuruí.

Todos as pessoas presas na Operação Gato Escaldado foram acusadas de praticarem os crimes previstos nos artigos 326-A, 326-A, parágrafo terceiro, 324, 325 e 326 todos do Código Eleitoral, além do crime de associação criminosa prescrito no artigo 288 do Código Penal.

Participaram da operação os três promotores de justiça de Tucuruí, alem das equipes policiais civis de Tucuruí e do Breu Branco.