Espingardas, cartuchos e munições são apreendidos em comunidade de Itaituba, no Pará

Duas espingardas, cartuchos e munições foram apreendidos no município de Itaituba, na região do Baixo Amazonas. O material foi encontrado na comunidade Furo do Rato, no momento em que policiais militares e civis foram ao local intimidar um homem conhecido como Antena, e alguns dos seus funcionários, em razão de uma investigação da Polícia Civil. As informações foram divulgadas pela PM nesta quinta-feira (11).

Ainda conforme a PM, a chegada das autoridades policiais foi suficiente para que pessoas que estavam no local fugissem, com medo. Não há informações de quantas pessoas estavam na localidade, mas o grupo deixou para trás as armas de fogo, cartuchos e munições. Os policiais realizaram diligências na área com o intuito de prender os suspeitos, mas ninguém havia sido encontrado ou detido até a publicação desta reportagem.

Os armamentos foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Policia Civil do município de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Partifciparam da ação equipes do 143º Posto Destacado de Polícia (PPD), unidade que integra o 15º Batalhão da Polícia Militar, e policiais civis.