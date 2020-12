Especialistas em arrombamento de banco são presos em Paragominas

Uma operação da Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (8), dois homens que tentavam arrombar um caixa eletrônico localizado dentro da sede da Prefeitura de Paragominas, no sudeste paraense. Um dos presos pelos agentes do 19° Batalhão (19° BPM) estava foragido da Justiça.

A dupla foi presa após uma equipe da PM ser acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para verificar uma tentativa de furto qualificado a um caixa eletrônico. Os policiais identificaram, por meio de câmeras de segurança, o carro usado pelos suspeitos.

Com apoio de outras equipes, os PMs abordaram o veículo e encontraram várias ferramentas usadas no crime. Os militares encontraram furadeira, alicates, chave de pressão e chave de fendas variadas. Além de um caderno de anotações que mapeava locais e futuros alvos de ações criminosas em Paragominas.

Os suspeitos foram presos, e as ferramentas e o carro apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município. A PC apurou que a dupla já responde por outros furtos em agências bancárias do Mato Grosso e Amapá.