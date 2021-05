Briga em bar encerra com jovem morto e outros quatro feridos

Klebio da Rocha, de 23 anos, foi morto a facadas e outras quatro pessoas ficaram feridas após uma briga no "Bar do Paraguai", localizado na comunidade ribeirinha de Barreiras, em Itaituba, sudoeste do Pará, no último sábado (29).

Segundo informações, a vítima teria sido atacada a facadas e o irmão, para revidar, acabou ferindo com faca as outras quatro pessoas dentro do estabelecimento.

A Polícia Civil não deu muitos detalhes sobre o caso, mas disse que investiga o homicídio. Ainda de acordo com a PC, o irmão da vítima foi conduzido para prestar esclarecimentos e liberado.