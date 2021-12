Equipes do 4° BPM prenderam homem que fugia em caminhonete roubada em Marabá

Equipes do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) apreendem arma de fogo e prenderam um homem que fugia em uma caminhonete que havia sido roubada no município de Marabá, no sudeste paraense. A ação policial ocorreu, em São João do Araguaia, na noite de sexta-feira (23). Os policiais militares foram informados, via Núcleo Integrado de Operações Especiais (NIOP), que dois suspeitos teriam tomado de assalto uma caminhonete no bairro Nova Marabá e seguido pela rodovia BR 230.

Uma barreira policial foi montada para coibir a fuga dos suspeitos. Ainda segundo a PM, eles desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir, próximo ao município de Brejo Grande do Araguaia. Mas os policiais militares conseguiram localizar um deles. O suspeito estava com um revólver calibre 4,5mm, celulares e outros objetos. Ele e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização das formalidades legais.