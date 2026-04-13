Equipe de reportagem é assaltada durante gravação no bairro do Guamá, em Belém

Uma equipe de reportagem de uma emissora de televisão foi vítima de assalto na manhã desta segunda-feira (13), enquanto realizava uma gravação no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações preliminares, o jornalista e o cinegrafista estavam no local produzindo uma matéria com moradores da comunidade quando foram rendidos por um suspeito armado.

Ainda segundo as informações iniciais, os profissionais de comunicação haviam acabado de entrar ao vivo. Após desligar a câmera, eles foram abordados por um suspeito que mostrou a arma de fogo. Durante a ação, os profissionais chegaram a ter a arma apontada para a cabeça.

O assaltante levou, pelo menos, um aparelho celular que seria do cinegrafista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após o ocorrido, a equipe seguiu para a Delegacia do Jurunas, onde registrou a ocorrência. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal aguarda mais informações sobre o crime. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de São Brás e tramitado para a Delegacia do Jurunas, "que prosseguirá com as investigações". Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.