Entregador de pão é morto a tiros em Benfica

Josué Costa Pinto, de 28 anos, foi morto a tiros no início da madrugada deste domingo (7). Ele morava em Benfica, distrito de Benevides, região metropolitana de Belém. Trabalhava como entregador de pão e muitas pessoas da comunidade Santa Maria estranharam quando não o viram pela manhã. Nem familiares e nem conhecidos conseguem imaginar a motivação para o crime.

Vizinhos apontam que o crime ocorreu pouco depois da meia-noite. É uma área mais afastada e costuma ficar muito escuro. Josué morreu na porta de casa, que fica na rua do residencial Carlos Sousa, perto do campo de futebol Albelardo Silva. Não há informações sobre motos ou carros sendo ouvidos ou vistos. Ele morava no local há cerca de seis meses, disse um familiar da vítima.

Familiares choravam, sem entender o que ocorreu. Disseram que nada foi levado da casa e nem havia sinais de arrombamento ou de que o imóvel tivesse sido vasculhado ou saqueado. No local, policiais militares não queriam falar sobre o assunto. A comunidade se reuniu assustada para acompanhar o trabalho da perícia criminal. Muitos comentavam não ter conseguido dormir após os tiros.

Aos policiais, um tio da vitima revelou, sem dar muitos detalhes "Já esperava por isso". Josué foi morto com três tiros: dois na cabeça e um no pescoço.