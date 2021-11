Entregador de carne é morto com tiro na nuca por dupla de moto

Um homem, identificado como Osmar Lúcio, foi assassinado com um tiro na nuca na madrugada desta quinta-feira (4), no Setor Aeroporto, em Eldorado do Carajás, na região sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a polícia, o homem era entregador de carnes e, ao estacionar o caminhão, acabou sendo surpreendido pelos assassinos, que chegaram em uma motocicleta preta, sem capacete e usando máscaras.

Ainda segundo a polícia, a vítima morreu com apenas um disparo de arma de fogo, na região da nuca. Osmar seria bastante conhecido no município pelas entregas que realizava, principalmente em açougues.

Após o crime, a Polícia Militar compareceu ao local para preservar a cena do crime, que atraiu muitos curiosos. O corpo de Osmar foi periciado e removido por profissionais do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil do Pará deve investigar o homicídio e a motivação do crime.

Pessoas que conheciam a vítima utilizaram as redes sociais para lamentar a morte de Osmar. "Um homem trabalhador, justo, pai de família exemplar", "Quanta maldade!", "Misericórdia", publicaram os internautas.