Encapuzados invadem residência e sequestram mãe e filha

Duas mulhers tiveram a residência invadida e foram sequestradas na madrugada desta terça-feira (1), na cidade de Tailândia, nordeste do estado. Sebastiana de Souza, de 71 anos, e a filha Sheila Nascimento, de 46, foram levadas para uma área isolada e depois abandonadas pelos criminosos.

Mãe e filha dormiam em casa quando, por volta de uma hora da madrugada, dois homens encapuzados arrombaram a porta e entraram no imóvel, localizado no Bairro Vila Macarrão, periferia da cidade. A dupla anunciou o assalto e passou a revirar o interior da casa à procura de dinheiro e objetos. Em seguida, obrigaram as duas a subirem na garupa de duas motos e tomaram rumo desconhecido.

Alertados por vizinhos das duas mulheres, familares procuraram a Polícia Civil para fazer o registro de sequestro. Uma equipe de investigadores iniciou as buscas por Sebastiana e Sheila, mas, ainda no início da manhã desta terça, por volta de 8 horas, as duas foram encontradas na Vicinal 9.

Após serem atendidas no Hospital Municipal, já que Sebastiana é hipertensa e cardiopata, as duas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento e esclarecer se de fato houve sequestro ou se foram levadas por engano.