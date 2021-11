Empresário morre 19 dias após tentativa de homicídio em Novo Progresso

Morreu nesta terça-feira (16) o empresário do setor madeireiro Cleber Sapucaia. Ele estava internado há 19 dias, no Hospital Três Pinheiros, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Cleber foi vítima de uma tentativa de homicídio no último dia 28, em Novo Progresso, sudoeste do Pará, onde morava.

No dia do crime, o homem estava dentro de uma caminhonete, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Cleber foi socorrido para uma clínica particular, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Três Pinheiros, onde passou por sucessivas cirurgias ao longo dos últimos dias, mas, não resistiu e morreu.