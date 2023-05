Empresário é preso ao furtar viatura da Semutran em aposta com os amigos em Ananindeua

Um empresário, de nome não revelado, foi preso, neste sábado (13), por furtar uma viatura da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) de Ananindeua, na Grande Belém. O veículo estava estacionado no momento em que ação do órgão era realizada próximo da Praça da Bíblia. Veja:

De acordo com as informações divulgadas pelo site Ver-o-Fato, o suspeito estava em um bar onde, ao que tudo indica, consumiu bebida alcoólica e decidiu fazer uma aposta com os amigos para pegar a viatura e fugir. O desafio foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Pelas imagens é possível ver o empresário atrás dos agentes do Semutran bebendo uma latinha enquanto espreita-os e entra na viatura. “Já entrou”, diz um rapaz no fundo da filmagem se referindo ao suspeito. Segundo depois o homem foge com a viatura e o vídeo termina.

O homem tentou fugir, porém, com ajuda da Polícia Militar, foi preso. A viatura tinha GPS, o que facilitou a localização do automóvel. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria e da Polícia Civil.