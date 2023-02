Dupla furta vaca prenha, mata o animal e vende carne em açougue de Parauapebas

Dois homens foram presos na manhã de terça-feira (21) suspeitos de furtarem e matarem uma vaca prenha em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime teria ocorrido na noite do último sábado (18) em uma chácara localizada na Palmares III. Os envolvidos foram identificados como José Carlos Santana da Silva e Antônio Maciel Silva Gomes. Mais de 200 quilos da carne do animal foram recuperadas pela polícia, que estavam sendo vendidas em um açougue do município. Com informações do Portal Pebão.

Segundo o proprietário da fazenda, ele teria sido informado por um vizinho, na manhã de domingo (19), que havia resto de um animal em sua propriedade. Ao ir até o local, o fazendeiro percebeu que os restos mortais eram de uma vaca dele, que estava prestes a parir.

A dupla levou a carne e o couro do animal, deixando para trás o feto, as vísceras e cabeça. O dono do local disse que esse era o quarto animal furtado da propriedade.

Ele mesmo teria descoberto a identidade de um dos suspeitos, por conta do homem morar nas proximidades e teria envolvimento em outros roubos. O segundo envolvido também seria residentes do entorno.

Com posse dessas informações, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu prender José na manhã de terça (21). O suspeito confessou o crime após ser questionado pelos policiais e também delatou o paradeiro de Antônio, que capturado em seguida.

O couro do animal foi localizado com José e ele disse que tinha levado a carne para um açougue localizado na Rua Itacaiúnas, no Bairro Altamira, onde estava sendo vendida. Foram encontrados 215 quilos de carne de vaca, que foram devolvidos ao proprietário.

Antônio e José foram levados para a 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas, onde o caso foi registrado.