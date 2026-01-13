Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário é baleado durante tentativa de homicídio em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no setor Park dos Buritis I

O Liberal
fonte

Empresário é baleado durante tentativa de homicídio em Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Um empresário, que não será identificado por motivos de segurança, foi baleado em uma tentativa de homicídio em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no Park dos Buritis I, em frente a um escritório na rua Wagner Fabiano Marinho. O crime foi gravado por câmeras de segurança. O suspeito, que estava em uma motocicleta preta, fugiu após os disparos.

As imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima sai do estabelecimento, por volta das 19h57. Ela e um segundo homem vão em direção a uma caminhonete que está estacionada em frente ao escritório, para ir embora do local. Após o empresário entrar no lugar do motorista e o outro homem no banco do carona, o atirador chega de moto e para em frente ao automóvel, bloqueando a passagem das vítimas.

O suspeito caminha em direção à janela do condutor, retira a arma de debaixo da camisa e começa a atirar. Ao todo, ele faz quatro disparos contra a vítima. Mesmo ferido, o empresário acelera o carro e foge arrastando a moto que impedia a passagem. O atirador, que fica sem veículo para a fuga, consegue fugir correndo. A rua estava deserta e não há relatos de testemunhas sobre para onde o suspeito foi.

Após o caso, a vítima buscou ajuda no Hospital Regional devido às lesões. O empresário foi atendido por socorristas do Samu, estava consciente e se comunicando normalmente com os médicos. Não há informações oficiais sobre qual seria a motivação para o crime. 

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Redenção como tentativa de homicídio. "A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo e foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras são analisadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

LEI DA PALMADA

Mãe presa suspeita de agredir filhos em Marituba reacende debate sobre Lei da Palmada

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) e envolveu três crianças de seis, quatro e um ano

13.01.26 13h59

INVESTIGAÇÃO

Empresário é baleado durante tentativa de homicídio em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no setor Park dos Buritis I

13.01.26 13h24

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ é preso em flagrante em Santarém

O suspeito foi detido na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Santarenzinho

13.01.26 12h33

PRESO

Suspeito de ameaça e tentativa de feminicídio contra ex-companheira é preso no Marajó

O homem foi detido após uma ação da polícia no município de Chaves

13.01.26 10h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

POLÍCIA

Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê

Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante

12.01.26 21h49

HOMICÍDIO

VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

O crime ocorreu na noite de domingo (11), no bairro Centro

12.01.26 10h33

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda