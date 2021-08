Empresário atira contra cliente de bar que teria questionado conta

O empresário Paulo André dos Santos Gaia, o “Flepa”, de 39 anos, está sendo procurado pela polícia, sob suspeita de ter cometido uma tentativa de homicídio, na noite do último domingo, 8, no bar de sua propriedade, em Conceição do Araguaia. Paulo teria desferido dois tiros contra um cliente, identificado como Renan Rodrigues Mota, de 32 anos, após este questionar o valor cobrado na conta.

Segundo a Polícia Civil, Renan estava com a namorada e familiares no bar do empresário. Na hora de pagar a conta, houve uma discussão em razão do valor cobrado, que os clientes consideraram abusivo.

Por este motivo, iniciou-se uma confusão entre a namorada de Renan e a responsável pelo caixa, que seria filha do empresário. Ambas teriam trocado ofensas e a cliente desferido um tapa no rosto da atendente.

Após a discussão, os clientes pagaram o valor cobrado e seguiram para outro bar, porém o empresário Paulo foi atrás. Lá, ele chamou a mulher que teria agredido sua filha para “conversar”, momento em que Renan se envolveu na discussão e teria derrubado “Flepa” com um empurrão.

O empresário teria feito ameaças e ido embora, retornando cerca de meia hora depois, armado com um revólver calibre 38, quando efetuou vários disparos na direção do desafeto, que foi baleado com dois tiros, na região das costas e do abdômen.

O homem baleado, morador do Rio de Janeiro, encontra-se hospitalizado em Redenção, e o estado de saúde dele é estável. Já o empresário fugiu pela PA-287, no sentido Redenção, sendo considerado foragido pela polícia, acusado de tentativa de homicídio.

Segundo informações, essa não é a primeira vez que “Flepa” tem problemas com a polícia. Em outubro do ano passado, ele foi preso e ficou vários dias detido, acusado de desobedecer e desacatar uma equipe da Polícia Militar em seu estabelecimento.