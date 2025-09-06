Empresário assassinado em Castanhal é sepultado neste sábado (6)

Foi sepultado na tarde deste sábado (6), em um cemitério de Castanhal, nordeste do Pará, o corpo do empresário Estevão Neves Pinto, assassinado na última sexta-feira (5) em frente a uma escola no centro da cidade.

Estevão, proprietário de uma loja de peças para motocicletas, foi executado a tiros quando deixava as filhas na escola, na travessa Quintino Bocaiúva. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desceu de uma motocicleta e disparou contra a vítima, que morreu no local.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação do assassinato.