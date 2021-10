Empresário acusado de ser mandante de incêndio criminoso em delegacia de Concórdia do Pará é preso

O empresário Denilson Lopes de Lima, de 36 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (28), em Castanhal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por efetuar a prisão, ele é acusado de ser o mandante do incêndio criminoso que destruiu o Fórum de Justiça do município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado.

O incêndio ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 4h30. Na ocasião, o vigia do prédio ficou preso em uma das salas, mas foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. As chamas consumiram grande parte do prédio.

De acordo com as investigações, Denilson é apontado como mandante do crime, pois tinha a intenção de destruir provas e peças de um processo pelo qual ele responde pelo crime de roubo qualificado.

Ainda segundo a PRF, após ser detido, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Jaderlândia, em Castanhal, para as devidas providências e encaminhamento ao sistema penal.