Empresário que havia desaparecido em naufrágio é localizado em Santarém

O empresário Sebastião Nogueira e Everton Henrique Pantoja Pereira foram localizados, em Santarém. Eles foram considerados desaparecidos após a lancha que eles estavam naufragar durante uma travessia da comunidade Conceição do Ituqui para o município de Santarém. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (4).

Segundo informações preliminares, Sebastião estava acompanhado de Everton Henrique Pantoja Pereira, que, após o ocorrido, conseguiu nadar até a margem e comunicou a família de Sebastião sobre o acidente.

O boletim de ocorrência foi registado pelo irmão da vítima, Zacarias Nogueira Costa na 36ª seccional de polícia civil de Santarém e as buscas já foram iniciadas pelas equipes do corpo de bombeiros. Às 6h desta terça, antes do início das buscas, Sebastião foi localizado, muito distante e fez contato com a família, como informou o tenente Erimar, do CBM de Santarém.

“Foi comunicado um acidente náutico, ao qual uma embarcação veio a pique. Um dos passageiros encontra-se desaparecido, o outro conseguiu nadar até a margem do rio. O corpo de bombeiros foi acionado para a realização das buscas”, disse o Kleidson Castro delegado plantonista.

