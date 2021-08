Câmeras flagram doméstica sendo sequestrada por criminosos em assalto a residência no Satélite

Na manhã desta quinta-feira, 26, vídeos que mostravam uma mulher sendo sequestrada por um grupo de três criminosos no Conjunto Satélite, em Belém, foram divulgados nas redes sociais. Nas imagens da rede interna de monitoramento, é possível ver a mulher, que é funcionária doméstica, sendo colocada dentro de um carro branco pelos bandidos.

O caso foi por volta das 7h20. Dois dos homens armados invadiram uma casa na Travessa WE 4, Conjunto Satélite, e fizeram os moradores de refém. Na ocasião, eles chegaram a dar um tiro dentro da casa e levaram celulares, joias e uma motocicleta.

Na casa funciona distribuidora de vitaminas e suplementos, e é possível que o bando estivesse atrás do dinheiro do estabelecimento. Em um aúdio, atribuído a uma moradora da residência, é informado que o assaltantes "estavam de olho no cofre", e estavam tentando descobrir como abri-lo arancando informações da mulher que foi levada.

A Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana da Marambaia, informou que está investigando o caso, que é tratado como roubo qualificado. As vítimas estão prestando depoimento na unidade policial e a funcionária da residência foi liberada pelos criminosos no bairro do Icuí, A Polícia informou ainda que a motocicleta foi recuperada.

"Diligências estão sendo feitas para identificar e localizar os autores do crime. Qualquer informação que ajude no esclarecimento do caso, pode ser repassada via disque-denúncia 181", diz o comunicado.