Embarcação é pega no Marajó com cerca de 3 toneladas de carne clandestina, no valor de R$ 25 mil

Policiais civis e militares de plantão, no Marajó, interceptaram uma embarcação no rio Paracauary, com cerca de três toneladas de carne clandestina precariamente salgada. Os agentes identificaram Paulo Cezar Eynard Abufaiad, como o responsável pela mercadoria. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, conforme legislação ambiental específica.

Ainda, segundo a polícia, Eynard Abufaiad é conhecido dos órgãos de segurança pública por ter histórico de envolvimento com crimes ambientais semelhantes ao que foi flagrado, nesta quarta-feira (22), por volta das 10h. Ele próprio informou que a carne seria vendida por R$ 25 mil.

A carne foi entregue à Secretaria de Meio Ambiental de Soure, que constatou a impropriedade para o consumo humano e informou que seria providenciada a incineração do produto no lixão municipal.

Legislação e risco de morte

Atuaram na ação, agentes da Superintendência Regional do Marajó Oriental, da Polícia Civil, em Soure. Os produtos de origem animal devem apresentar selo de inspeção de vigilância sanitária industrial, conforme legislações aplicadas ao segmento.

Órgãos de Saúde alertam para os riscos do consumo de carne sem os devidos cuidados, entre eles, um dos problemas mais comuns é o da infecção alimentar, adquirida por meio do consumo de alimentos contaminados por bactérias ou toxinas que podem levar o consumidor à morte.