Embarcação com haitianos é detida na Cidade Velha

Um barco com cerca de 80 haitianos foi detido, no final da manhã desta sexta-feira, 17, no Porto Brilhante, localizado na Cidade Velha. Segundo informações, os haitianos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, onde as autoridades competentes tomam as providências necessárias. Ainda não se sabe de onde exatamente a embarcação teria vindo e o que os haitianos fariam no Pará.

