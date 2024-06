Embarcação com destino ao Marajó colide com balsa e segue viagem com problemas no motor

Uma embarcação que saiu de um porto na avenida Bernardo Sayão, em Belém, com destino às cidades de Melgaço e Portel, na ilha do Marajó, colidiu com uma balsa nas proximidades de Barcarena. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (14), por volta das 21h, e, apesar dos danos, o barco continuou a viagem, enfrentando problemas técnicos, segundo passageiros, que chegaram a pegar os coletes salva-vidas para se proteger.

A reportagem de O Liberal converso​u com uma passageira a bordo do barco “Rei Salomão”, onde o problema foi registrado. Sem se identificar, ela relatou os momentos de tensão durante o acidente. “Bateu em uma balsa próximo à vila do Conde [Barcarena]. O momento foi de muito desespero com todos os tripulantes. Graças a Deus, não houve pessoas que caíram no rio. Só que o barco continua navegando depois de um tempo parado. Com uma velocidade muito lenta, porque teve problemas com um dos motores”, explicou.

A passageira também revelou que um dos tripulantes informou que a embarcação estava operando com apenas um motor desde o início da viagem, pois o outro estava em manutenção em Belém. “Ou seja, a viagem já começou com apenas um motor", denunciou a passageira.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros em busca de maiores informações sobre a ocorrência. Ainda não houve retorno.