Embarcação atraca no porto da Ilha do Capim para resgatar passageiros de ferryboat

Uma nova embarcação chegou na tarde desta terça-feira (15/10) no porto da Ilha do Capim, no município de Abatetuba, para resgatar os 350 passageiros do ferryboat Anna Beatriz VIII, que foi obrigado a fazer uma parada de emergência após ser invadido pela água no meio da baía do Marajó. O Anna Beatriz VIII saiu de Belém na segunda-feira (14/10) com destino a Santana, no Amapá. Após intervenção da Marinha, uma outra embarcação foi até o local resgatar os passageiros para levá-los ao destino.

Segundo o jornalista Wilk Dias, que é um dos passageiros do Anna Beatriz VIII, a embarcação está desde às 19h30 da segunda-feira (14) atracado no porto de Abaetetuba. Após quase 24 horas, os passageiros poderão seguir viagem para o Amapá. A nova embarcação chegou meia hora antes do previsto, às 17h.

"Hoje, às 8h30, chegou uma embarcação da Marinha com militates aqui e fizeram uma fiscalização prévia e o oficial da Marinha disse que é possível que o Anna Beatriz VIII esteja com sobrecarga. Ele disse que tinha entrado em contato com o pessoal de Belém e que outra embarcação iria vir para pegar os passageiros. E o Anna Beatriz voltaria para Belém para ser periciado", explicou.

Os passageiros levaram um susto na tarde de ontem (14/10) quando enfrentaram ventos e uma maresia forte na Baía do Marajó. Mercadorias que estavam no ferryboat caíram na água e carros bateram uns nos outros. A embarcação foi em direção a correntezas mais tranquilas e depois atracou no porto de Abaetetuba. Neste porto, o comandante recebeu a ordem das autoridades marítimas para o Anna Beatriz VIII não sair do local.

Wilk diz que no dia do embarque, o navio que estava programado para sair meio-dia, saiu de um porto no bairro do Jurunas, em Belém, somente às 15h. "Eles ficaram colocando mercadorias dentro da embarcação. Saíram por volta das 15h da tarde. E na baía do Marajó ocorreu a situação", detalhou. Os passageiros ficaram muito apreensivos e com medo no momento em que a água invadiu a embarcação nas proximidades de Vila do Conde.