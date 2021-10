Em Ulianópolis, jovem de 17 anos é internada na UTI após ser agredida com pauladas na cabeça pelo ex

Uma adolescente de 17 anos, moradora de Ulianópolis, município do Sudeste Paraense, foi internada após ser brutalmente atacada na noite da última quinta-feira, 29. A agressão ocorreu no bairro Chapecó, foi agredida por seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacinamento.. Um dia depois do crime, Josimar Sousa da Silva foi preso pela Polícia Civil, e hoje, 1, foi transferido para o presídio.

A 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e o Conselho Tutelar do município confirmaram o caso, o órgão que presta suporte a adolescentes vítimas de crimes como esse confirmou ainda que as agressões contra a jovem foram direcionadas à cabeça Em um primeiro momento, adolescente foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ulianópolis, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida ao Hospital Regional Público do Leste do Pará, em Paragominas, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda segundo o Conselho Tutelar, o responsável pelo crime seria um ex-companheiro da jovem, homem com quem ela mantinha um relacionamento. Nas redes sociais, pessoas pediam por justiça. A Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis confirmou que Josimar foi preso e autuado por tentativa de feminicídio, já que o homem teria agredido a jovem por não aceitar o fim do relacionamento.