Em Tucuruí, mulher é presa acusada de tráfico de entorpecentes

Em Tucuruí, no sudeste do Pará, a Polícia Civil prendeu uma mulher sob a acusação de tráfico de drogas ilícitas, nesta quinta-feira (24), em meio às diligências da Operação Perfídia, no município. Com informações do site Ze Dudu.

Desde que foi deslanchada, em novembro de 2021, a ação policial já prendeu um total de 39 pessoas suspeitas ou em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas ilícitas.

A prisão da mulher nesta quinta-feira (24), se deu por cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo local, e executado por agentes da PC, à frente da Operação Perfídia.

A corporação policial informou que os resultados da Operação Perfídia, a partir de novembro do ano passado, somados com a Operação Rêmora, apontam o total de 39 presos.

Sobre a detenção da acusada de tráfico, nesta quinta-feira, a PC informou que foram praticados todos os atos cabíveis e ela já foi transferida para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça, no sudeste do Pará.