Em Tomé Açu, menina de 5 anos morre ao ser baleada pelo irmão durante brincadeira

Uma tragédia entristeceu o distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, na noite deste domingo, 01, quando uma menina de apenas cinco anos morreu ao ser baleada pelo irmão, de oito anos, por um disparo acidental de arma de fogo.

Segundo informações da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o caso foi por volta das 19h, em um sítio na zona rural do município. A Polícia soube da ocorrência quando a menina deu entrada no Hospital da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) de Quatro Bocas, com um ferimento de arma de fogo no abdômen. Mesmo sendo socorrida, a criança de cinco anos não resistiu aos ferimentos.

De acordo com os familiares, o menino de oito anos pegou a arma enquanto brincava com a irmã no sítio, disparando acidentalmente na menina. Testemunhas contam que foi o pai das crianças quem socorreu a filha, e chegou a colidir de frente com outro carro no desespero de chegar a tempo no hospital para tentar salvar a vida de menina.

Ainda segundo a CIPM, nem a arma e nem os proprietários do sítio foram localizados após a tragédia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e segue em apuração.