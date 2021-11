Em supermercado no Pará, cliente é flagrado furtando R$ 600 em carne

Um caso de furto em um supermercado chamou a atenção dos moradores de Paragominas, sudeste paraense. Funcionários do estabelecimento vinham desconfiando de que um homem estava cometendo o crime com certa frequência, e na tarde da segunda-feira (1º), conseguiram surpreendê-lo com o produto do furto e o levaram às autoridades. No momento do flagrante, ele estava com cerca de R$ 600 em carne.

Segundo informou o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi volta de 16h. Uma guarnição foi avisada por funcionários de um supermercado que fica na avenida Barão de Araruna, bairro da Promissão, que um homem havia sido flagrado furtando mercadorias.

O golpe, segundo os policiais, seria executado da seguinte forma: o rapaz chegava ao estabelecimento e agia como um cliente comum, pedindo peças de carne no açougue. No entanto, antes de ir ao caixa, ele retirava sacolas do próprio supermercado do seu bolso e colocava as peças enormes dentro, fingindo que ele já havia efeituado o pagamento. Para não levantar suspeitas, ele também levava produtos de menor valor e pagava por eles.

Ele foi abordado pelos funcionários do supermercado que chamaram a PM para que fosse conduzido, que foi quem conduziu o suspeito à delegacia. Ele não esboçou reação no momento da prisão, e disse que estava furtando pois tinha uma dívida com um agiota. "Tem mais de três meses que ele me rouba", diz uma mulher em um vídeo no momento da prisão, que se apresenta como dona do estabelecimento aos policiais. A reportagem procurou pessoas ligadas à administração do empreendimento, que não quiseram se manifestar sobre o caso.