Em Santarém, polícia identifica suspeito de incêndio que durou oito dias

A equipe da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca) chegou à identidade do homem acusado de atear fogo na região do Ituqui, em Santarém, no oeste do Pará. Ele não foi preso, pois não houve flagrante, mas deverá prestar esclarecimentos na Deca, no próximo dia 6 de janeiro. O responsável pelo crime ambiental deve responder criminal e administrativamente.

O chefe de fiscalização da Deca, Igor Maranha, informou que foram feitas incursões em comunidades e ainda será feita uma perícia nesses locais para mensurar o dano ambiental que essas queimadas provocaram.

Igor Maranha disse, também, que o depoimento deve ser colhido quando o suspeito se apresentar. A Delegacia Especializada aguarda o resultado da perícia.

O incêndio na região de Ituqui - área de várzea do município de Santarém - durou oito dias e só foi controlado por causa da ocorrência natural de chuvas. A suspeita é que o fogo tenha sido ateado para suprimir a vegetação para facilitar a pesca, realizada ilegalmente nos lagos da região.