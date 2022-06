Em Santarém, PM desmonta esquema de 'Disque-Drogas'

Um esquema de Disque-Drogas teve fim nesta segunda-feira (6), na comunidade de Boa Esperança, na região da rodovia Curuá-Una, PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. Com informações do site O Estado Net.

A Polícia Militar informou que prendeu três adultos e apreendeu uma adolescente, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu uma pequena quantidade de droga e dinheiro (cujo valor não foi informado), e, ainda, anotações com nomes de possíveis usuários.

Os policiais informaram que o grupo atuava na modalidade de ‘disque-drogas', atendendo aos consumidores conforme o chamado por aplicativo de mensagens, quando então levavam os entorpecentes à casa dos consumidores, no formato de pronta-entrega.

No momento da apresentação dos suspeitos, eles disseram que a droga pertencia ao adolescente, mas em depoimento, a adolescente delatou todo o grupo. A PM apresentou os adultos à Delegacia de Polícia Civil e todos foram autuados, conforme os procedimentos cabíveis. Os adultos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menor.