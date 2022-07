Em Santarém, adolescente de 14 anos é agredida e deixada nua na rua, após festa

De acordo com a polícia, uma adolescente de 14 anos foi agredida após uma festa na casa de uma amiga e deixada nua em uma rua do bairro Maracanã, em Santarém, município do oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (15). Com informações do site Folha do Progresso/TV Tapajós/G1 Santarém.

Conforme, ainda, a polícia, a menina saiu da casa da família, há mais de uma semana, porque a família não permitia que ela fosse para festas. A polícia disse também que a garota estava namorando um rapaz comprometido. A namorada dele soube, reuniu outras amigas e elas agrediram a adolescente.

A PM informou que a menina foi agredida com tapas, socos, e estava com o corpo marcado por arranhões. O grupo de mulheres ainda tirou a roupa da adolescente e a deixou nua na rua. Populares socorreram a menina e providenciaram roupas para ela.

Ainda segundo a polícia, a adolescente contou que saiu de casa há mais de uma semana e estava na casa de uma amiga. Ela própria contou que a família não permitia que ela saísse para festas, e, por esse motivo, ela decidiu sair de casa.

A Polícia Militar informou o caso para o Conselho Tutelar atender a ocorrência, mas nenhum conselheiro foi ao local. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na manhã do sábado (16).