Em Santa Catarina, 3 suspeitos são presos por roubo e extorsão contra motorista de app em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO), cumpriu três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. A prisão ocorreu na terça-feira (27), no estado de Santa Catarina.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PM/SC), onde os suspeitos foram localizados e presos. Em maio deste ano, a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, teve seu veículo e celular roubados, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Ela também foi obrigada a fazer uma transferência no valor de R$ 9 mil. De acordo com a investigação, um dos suspeitos, à época do crime, havia solicitado uma viagem por aplicativo e, no local de partida, entraram dois homens e uma mulher. Esses dois homens portavam arma de fogo e passaram a ameaçar a vítima.

"A DRFRVA tem intensificado as investigações, bem como as operações que de maneira exitosa resultam nessas prisões. Nossas equipes seguem com o intuito de combater essa modalidade criminosa no Pará, contribuindo para a redução dos índices criminais e conseguindo devolver bens e valores roubados às vítimas", afirmou o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO.

Ainda durante das investigações, foi possível identificar o envolvimento de todos os envolvidos no crime. As investigações continuam para localizar o último envolvido no caso. O veículo foi recuperado e restituído à vítima.