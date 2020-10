Em Rurópolis, Polícia Civil transfere presos para presídio de Itaituba

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (20), a transferência de dois homens indiciados por crimes contra a pessoa no município de Rurópolis, oeste do pará, neste fim de semana. Os presos foram encaminhados para o presídio de Itaituba, no sudoeste paraense.

Segundo a polícia, um dos homens foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um policial militar. O crime ocorreu na noite de sábado (17). Já o outro caso foi o de um homem que também foi preso em flagrante, por violar medidas protetivas decretadas pela justiça em favor de sua ex-companheira.

O fato ocorreu na noite de domingo (18), quando o homem se aproveitou da ausência da mulher, entrou pelo telhado da casa onde ela mora e subtraiu alguns objetos, depois, voltou e ameaçou a ex-companheira com uma faca.

Os presos foram apresentados em audiência de custódia, tiveram os casos analisados pelo Poder Judiciário, e as prisões em flagrante foram convertidas em custódia preventiva. Após a decisão, policiais civis realizaram a transferência imediata da dupla para o sistema penitenciário.