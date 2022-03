Em Prainha, homem escapa de terçadada na cabeça

Imagens de uma câmera de segurança do posto de gasolina do município de Prainha, no Baixo Amazonas, registraram um homem sendo perseguido por um rival armado com um terçado. Em certo momento, eles ficam frente a frente e o rapaz com o terçado golpeia, mas o outro se esquiva rapidamente e escapa, por pouco, de um golpe violento na altura da cabeça. As imagens teriam sido gravadas no último domingo (13), e começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (14). As informações são do site Folha do Progresso.

Após escapar da primeira terçadada, o homem perseguido cai no chão. O homem com o facão em punho consegue bater com o terçado no corpo dele e, de novo, quando vai golpeá-lo, o facão cai da mão do agressor, que logo se levanta e sai correndo, dando quase uma volta completa pelo posto de gasolina. Muita gente vê a confusão.

Testemunhas disseram que os dois homens em questão estavam embriagados. O posto de gasolina estava movimentado por homens e mulheres. A briga teria ocorrido na madrugada de domingo.

Nas redes sociais, internautas, em Prainha, comentaram que é comum ter briga neste local. Algumas pessoas disseram que é raro não ter correria ou outro alvoroço na área nos finais de semana, quando muita gente se reúne para beber e curtir música alta, vinda de caixas de som automotivas.