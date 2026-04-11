Em Parauapebas, homem morre após ser atacado por porco

De acordo com a polícia, em Parauapebas, região sudeste do Pará, Edgar Dias da Silva, de 54 anos, morreu após o ataque de um porco na área rural, onde residia. O caso ocorreu na região do PA Cinturão Verde I, a 107 quilômetros da zona urbana do município, na última sexta-feira (10).

No Boletim de Ocorrência na Delegacia de Homicídios de Parauapebas, está registrado que uma pessoa ouviu o pedido de socorro de Edgar e o encontrou no chão perto do chiqueiro, onde o animal era criado. A vítima sofreu uma mordida profunda na perna.

Familiares e vizinhos socorreram Edgar e chegaram a improvisar um torniquete para estancar a perda de sangue. Ele foi levado para o hospital em Parauapebas, mas chegou morto na unidade hospitalar.

Conforme os testemunhos, Edgar teria sofrido a agressão quando entrou no chiqueiro para alimentar os animais. O porco piau é uma raça brasileira que tem grande importância econômica e alimentícia para os pequenos produtores rurais, o nome deles vem do tupi que significa "o que tem manchas", devido a raça ser malhada/pintada.

A literatura veterinária informa, ainda, que o porco Piau pode chegar a 70 e 80 kg, por volta dos seis meses de vida, quando normalmente acontece o abate em criadouros. Ele é considerado também um animal adaptado ao clima quente, e se destaca na agricultura familiar pela resistência, alimentação diversificada e carne de alta qualidade, ideal para defumados.