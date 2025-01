Em Óbidos, agentes da Base Candiru apreendem drogas e arma com destino a Belém

Agentes que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, em conjunto com policiais militares, apreenderam drogas, arma de fogo e munições durante duas fiscalizações integradas no domingo (5/1), no estreito de Óbidos, município localizado no oeste do Pará e no Baixo Amazonas. No total, foram apreendidos 4,566 kg de drogas com características de skunk, uma arma de fogo calibre 9mm e 53 munições.

A primeira abordagem no final da manhã do domingo foi realizada ao “E/M Luiz Guilherme III”, também proveniente de Manaus e com destino à capital paraense. A guarnição se dirigiu até um caminhão e, durante a diligência na cabine do motorista, encontraram uma arma de fogo em posse do condutor do veículo, no modelo PT92, com calibre de 9mm, dentro de uma bolsa. Também foram encontradas 53 munições de calibre 9mm.

VEJA MAIS

Já a segunda ação de fiscalização foi realizada no período da tarde na embarcação “N/M Itaberaba”, com origem em Manaus, no Amazonas, e com destino a Belém. A inspeção foi feita após a sinalização do cão farejador no porão de carga, em um forno elétrico e um micro-ondas, em que foram encontrados quatro tabletes aparentando ser maconha do tipo skunk, embalados como encomendas.

Os entorpecentes e a portadora do armamento foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Óbidos para os devidos procedimentos legais.

Apreensões

Durante o primeiro final de semana de janeiro, a Base Candiru totalizou a apreensão de mais de 14kg de drogas que tinham como destino o território paraense. Para Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o investimento realizado na segurança da malha fluvial do Estado destaca o comprometimento no combate à criminalidade.

“Essas ações reforçam o trabalho desenvolvido na região. A base, desde sua inauguração, apresenta alta produtividade e reforça a presença do policiamento nos rios do Pará. Além da apreensão de armamentos, que também ocorreu esse final de semana, seguimos comprometidos no combate ao tráfico de entorpecentes e outros atos ilícitos. Somente ano passado, o Estado atingiu o quantitativo de 12 toneladas de drogas”, concluiu.