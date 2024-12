Três suspeitos são presos em Óbidos pelo não pagamento de pensão alimentícia

Três homens foram presos pela Polícia Civil de Óbidos, oeste do Pará, com mandados em aberto devido ao não pagamento de pensão alimentícia. Os suspeitos foram detidos em ações diferentes, que ocorreram na segunda-feira (23/12) e também na quinta-feira (26/12). Conforme a PC, os homens se deslocavam em embarcações pelo Rio Amazonas, no trajeto entre a cidade de Manaus e Santarém, no oeste do Pará.

As ações foram realizadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) e policiais militares que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru. A equipe do Grupamento Fluvial, em conjunto com a Polícia Militar, efetuou a primeira prisão na tarde de segunda-feira (23), enquanto as outras duas ocorreram na manhã e noite da última quinta-feira (26), durante fiscalização de rotina. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

A equipe do Grupamento Fluvial, em conjunto com a Polícia Militar, efetuou a primeira prisão na tarde de segunda-feira (23), enquanto as outras duas ocorreram na manhã e noite da última quinta-feira (26), durante fiscalização de rotina.

Ações que resultam em apreensões e prisões, sejam de foragidos da Justiça, flagrantes, apreensões de entorpecentes, assim como de cargas sem nota fiscal, aumentaram nos últimos meses na Base Candiru, em função do planejamento estratégico para o combate à criminalidade.

O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, destacou o esforço dos agentes nas ações realizadas em 2024. "Esse ano estamos conseguindo produzir feitos importantes no que tange à segurança dos rios do nosso Estado. Essa é mais uma ação que executamos, com o objetivo de inibir e coibir os crimes na região do Rio Amazonas, dentro do território paraense".

Assim como nossas equipes atuam de forma ostensiva nos rios do Marajó, onde já realizamos, somente neste ano, a apreensão de mais de uma tonelada de drogas. Isso nos mostra o quanto o trabalho executado de forma integrada vem sendo importante, e o quanto as estratégias de segurança fluvial desenvolvidas pelo Estado têm sido essenciais para combater qualquer crime na região fluvial do Pará", disse o coronel José Vilhena.