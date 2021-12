Em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, comerciante é assassinado à bala

Segundo informações preliminares, o dono de um estabelecimento que comercializa objetos usados em ferro ou metal, sucatas, popularmente conhecido como Ferro Velho, cujo apelido era "Cabelo", foi assassinado a tiros na frente de sua residência, no bairro Vista Alegre, em Novo Progresso. Com informações do site O Impacto.

Conforme informações apuradas pelo Jornal Folha do Progresso, um homem se aproximou da vítima em uma motocicleta modelo Fan 160 e após conversar com o comerciante disparou três tiros. Em seguida, fugiu em rumo ignorado. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo funcionários do Ferro Velho, pelo menos, dois disparos atingiram a cabeça de "Cabelo" e também o abdômen da vítima, sem chance de defesa da vítima.

A polícia suspeita de acerto de contas, mas investiga o caso e os investigadores vão inclusive utilizar câmeras de segurança na tentativa de identificar o autor dos disparos. Até o fechamento desta reportagem ninguém foi preso.